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Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета собирается потратить около миллиона гривен на демонтаж незаконных МАФов и билбордов.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по демонтажу самовольно размещенных на территории города мелких объектов выносной торговли и рекламных конструкций с ожидаемой стоимостью работ в 926 тысяч гривен.
Предполагается, что за указанную сумму подрядчик должен будет снести 115 объектов выносной торговли и 25 билбордов. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона до 6 марта.
Напомним, в прошлом году Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета потратил 520 тысяч гривен на демонтаж незаконных МАФов и рекламных конструкций.
Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета собирается потратить около миллиона гривен на демонтаж незаконных МАФов и билбордов.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по демонтажу самовольно размещенных на территории города мелких объектов выносной торговли и рекламных конструкций с ожидаемой стоимостью работ в 926 тысяч гривен.
Предполагается, что за указанную сумму подрядчик должен будет снести 115 объектов выносной торговли и 25 билбордов. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона до 6 марта.
Напомним, в прошлом году Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета потратил 520 тысяч гривен на демонтаж незаконных МАФов и рекламных конструкций.