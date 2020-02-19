Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета собирается потратить около миллиона гривен на демонтаж незаконных МАФов и билбордов.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по демонтажу самовольно размещенных на территории города мелких объектов выносной торговли и рекламных конструкций с ожидаемой стоимостью работ в 926 тысяч гривен.

Предполагается, что за указанную сумму подрядчик должен будет снести 115 объектов выносной торговли и 25 билбордов. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона до 6 марта.

Напомним, в прошлом году Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета потратил 520 тысяч гривен на демонтаж незаконных МАФов и рекламных конструкций.