19 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили начальнику администрации «Бердянского морского торгового порта» о подозрении в нанесении 2,49 миллиона гривен убытков и злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что начальник и еще трое лиц были задержаны. Решается вопрос о сообщении подозрения заместителю начальника, инженеру порта и экс-руководителю частного предприятие.

Следствие установило, что они в течение 2018 – начала 2019 года организовали схему, по которой Бердянский морпорт перечислил коммерческой компании 2,49 миллиона гривен за оборудование, которое фактически не было поставлено.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 февраля, Генпрокуратура проводит обыски в одесских офисах государственных предприятий морской отрасли из-за причастности к масштабным злоупотреблениям, по причине которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.