Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. Частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

«Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей», — сказал он.

Йоста Люнгман пояснил, что структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности.

Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тыс. дол. по паритету покупательной способности.

«Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики», — поддержал его мнение ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.

По его словам, если Украина на 50% сократит отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно.

«Основная угроза — это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста», — добавил экономист.

Йоста Люнгман напомнил, что Украина попала в 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 год, показав пятый с конца результат — в среднем «минус» 0,2% ежегодно.

Он отметил, что инвестиции за этот период составили лишь 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень — 26% от ВВП.

Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков). Среди других секторов, где также есть отставание, однако не такое значительное, Йоста Люнгман назвал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложения и рынок труда (хотя по рынку труда, в соответствии с поданным им презентации, позиции Украины лучше, чем в Польше).

Представитель МВФ описал три сценария возможного развития Украины. Первый предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант — частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает населения богаче лишь на 20%.

В третьем сценарии — откат реформ (без рынка земли) и рост темпами в 1,5% — населения через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Йоста Люнгман.

Ранее сообщалось, что теневые операции составляли четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по 2018 год, или 846 миллиардов гривен.