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Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. Частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.
«Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей», — сказал он.
Йоста Люнгман пояснил, что структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности.
Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тыс. дол. по паритету покупательной способности.
«Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики», — поддержал его мнение ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.
По его словам, если Украина на 50% сократит отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно.
«Основная угроза — это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста», — добавил экономист.
Йоста Люнгман напомнил, что Украина попала в 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 год, показав пятый с конца результат — в среднем «минус» 0,2% ежегодно.
Он отметил, что инвестиции за этот период составили лишь 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень — 26% от ВВП.
Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков). Среди других секторов, где также есть отставание, однако не такое значительное, Йоста Люнгман назвал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложения и рынок труда (хотя по рынку труда, в соответствии с поданным им презентации, позиции Украины лучше, чем в Польше).
Представитель МВФ описал три сценария возможного развития Украины. Первый предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
Второй вариант — частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает населения богаче лишь на 20%.
В третьем сценарии — откат реформ (без рынка земли) и рост темпами в 1,5% — населения через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Йоста Люнгман.
Ранее сообщалось, что теневые операции составляли четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по 2018 год, или 846 миллиардов гривен.
Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. Частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.
«Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей», — сказал он.
Йоста Люнгман пояснил, что структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности.
Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тыс. дол. по паритету покупательной способности.
«Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики», — поддержал его мнение ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.
По его словам, если Украина на 50% сократит отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно.
«Основная угроза — это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста», — добавил экономист.
Йоста Люнгман напомнил, что Украина попала в 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 год, показав пятый с конца результат — в среднем «минус» 0,2% ежегодно.
Он отметил, что инвестиции за этот период составили лишь 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень — 26% от ВВП.
Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков). Среди других секторов, где также есть отставание, однако не такое значительное, Йоста Люнгман назвал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложения и рынок труда (хотя по рынку труда, в соответствии с поданным им презентации, позиции Украины лучше, чем в Польше).
Представитель МВФ описал три сценария возможного развития Украины. Первый предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
Второй вариант — частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает населения богаче лишь на 20%.
В третьем сценарии — откат реформ (без рынка земли) и рост темпами в 1,5% — населения через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Йоста Люнгман.
Ранее сообщалось, что теневые операции составляли четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по 2018 год, или 846 миллиардов гривен.