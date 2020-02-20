Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работников государственного банка в хищении почти 80 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время досудебного следствия установилено, что руководитель среднего звена банка совместно с другим работником организовали механизм противоправного вывода средств из учреждения.

Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали.

Сейчас двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьёй 358 и статьёй 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что бывшему начальнику коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях (КОПа) Глебу Новоторову 14 февраля сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.