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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работников государственного банка в хищении почти 80 миллионов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время досудебного следствия установилено, что руководитель среднего звена банка совместно с другим работником организовали механизм противоправного вывода средств из учреждения.
Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали.
Сейчас двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьёй 358 и статьёй 366 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что бывшему начальнику коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях (КОПа) Глебу Новоторову 14 февраля сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работников государственного банка в хищении почти 80 миллионов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время досудебного следствия установилено, что руководитель среднего звена банка совместно с другим работником организовали механизм противоправного вывода средств из учреждения.
Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали.
Сейчас двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьёй 358 и статьёй 366 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что бывшему начальнику коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях (КОПа) Глебу Новоторову 14 февраля сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.