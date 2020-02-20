По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в январе 2020 года сельскохозяйственные товары составили 48% всего украинского экспорта.

Об этом сообщают в пресс-службе Минэкономики.

В январе 2020 году Украина поставила на внешние рынки сельскохозяйственной продукции на 1 миллиард 984 миллионов долларов США, что на 14% больше, чем за соответствующий период 2019 года. В частности, из общего экспорта Украины доля аграрной продукции составляет 48%.

— Украина обеспечивает положительную динамику к увеличению экспорта продукции АПК, в частности, за счет повышения урожайности, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, спроса на украинскую продукции среди зарубежных потребителей и открытие новых рынков сбыта. Основная доля аграрного экспорта занимают зерновые культуры - 48% и масличные - 23%. Однако, мы постепенно увеличиваем объемы поставок готовой, нишевой и органической продукции, - прокомментировал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

ТОП 5 стран, которые больше всего импортировали украинскую сельскохозяйственную продукцию за отчетный период: Китай (10,2%), Египет (10,1%), Испания и Нидерланды (по 8,0%), Турция (6,6%).

В целом, по январь 2020 внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции и продовольственными товарами составил около 2,5 миллиардов долларов США, что на 15% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Напомним, что Украина и Европейский союз создали арбитражную комиссию для рассмотрения спора вокруг моратория на экспорт необработанной украинской древесины.