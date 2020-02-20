Украина в 2019 году импортировала 11,66 миллиардов кубометров природного газа на общую сумму 2,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает УНИАН.

Зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 5,26 миллиарда кубометров газа на 1 миллиард долларов, из Германии было поставлено 3,4 миллиарда кубометров на 676,1 миллиона долларов, из Польши - 624,2 миллиона кубометров на 119,9 миллиона долларов, из Чехии 606,4 миллиона кубометров на 114 миллиона долларов, из Венгрии - 500 миллионов кубометров на 94,8 миллиона долларов.

Из Франции - 397,2 миллиона кубометров на 80,7 миллиона долларов, из Австрии - 267,7 миллиона кубометров на 72,5 миллиона долларов, из Великобритании - 258,2 миллиона кубометров на 56,3 миллиона долларов, из Люксембурга - 133,7 миллиона кубометров на 32,3 миллиона долларов.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 миллиарда долларов.

Напомним, что в январе 2020 года цена на природный газ для населения Николаевщины выросла на 13,5% в сравнении с декабрем 2019 года.