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20 февраля исполняющего обязанности замначальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области и экс-руководителя ведомства Игоря Михеева задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 700 долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.
Следователями территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, и сотрудниками управления стратегических расследований Нацполиции области задержан исполняющий обязанности заместителя начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области на получении неправомерной выгоды в сумме 700 долларов США.
Вместе с ним задержали и бывшего руководителя ГАСИ Игоря Михеева, который выступил в качестве посредника при передачи денег.
Согласно материалам следствия, указанные деньги замначальника ГАСИ требовал и получил от директора строительной организации за положительное рассмотрение результатов проведения проверки объекта строительства и непринятие штрафных санкций.
«Злоумышленники задержаны «на горячем» в порядке ст.208 УПК Украины. Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается», — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 31 декабря суд отправил под домашний арест чиновницу Департамента ЖКХ Николаева, которую поймали на взятке.
20 февраля исполняющего обязанности замначальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области и экс-руководителя ведомства Игоря Михеева задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 700 долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.
Следователями территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, и сотрудниками управления стратегических расследований Нацполиции области задержан исполняющий обязанности заместителя начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области на получении неправомерной выгоды в сумме 700 долларов США.
Вместе с ним задержали и бывшего руководителя ГАСИ Игоря Михеева, который выступил в качестве посредника при передачи денег.
Согласно материалам следствия, указанные деньги замначальника ГАСИ требовал и получил от директора строительной организации за положительное рассмотрение результатов проведения проверки объекта строительства и непринятие штрафных санкций.
«Злоумышленники задержаны «на горячем» в порядке ст.208 УПК Украины. Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается», — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 31 декабря суд отправил под домашний арест чиновницу Департамента ЖКХ Николаева, которую поймали на взятке.