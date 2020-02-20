Экс-начальник ГАСИ Игорь Михеев

20 февраля исполняющего обязанности замначальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области и экс-руководителя ведомства Игоря Михеева задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 700 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Следователями территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, и сотрудниками управления стратегических расследований Нацполиции области задержан исполняющий обязанности заместителя начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области на получении неправомерной выгоды в сумме 700 долларов США.

Вместе с ним задержали и бывшего руководителя ГАСИ Игоря Михеева, который выступил в качестве посредника при передачи денег.

Согласно материалам следствия, указанные деньги замначальника ГАСИ требовал и получил от директора строительной организации за положительное рассмотрение результатов проведения проверки объекта строительства и непринятие штрафных санкций.

«Злоумышленники задержаны «на горячем» в порядке ст.208 УПК Украины. Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 31 декабря суд отправил под домашний арест чиновницу Департамента ЖКХ Николаева, которую поймали на взятке.