Офис Генерального прокурора совместно с подразделениями ГБР и СБУ проводят обыски в рамках уголовного производства по факту хищения государственных средств, выделенных государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» на строительство причала Николаевского порта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

По версии следствия, должностные лица АМПУ подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.

Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности.

Указанные действия указанных лиц, вероятно, вызвали срыв реализации утвержденного Правительством государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 миллионов гривен.

«Только благодаря принятым правоохранителями мерам руководство ГП «Администрация морских портов Украины» приняло решение о расторжении указанного договора с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах», — отмечается в сообщении.

Напомним, в среду, 19 февраля, Генеральная прокуратура Украины провела обыски в одесских офисах государственных предприятий морской отрасли из-за причастности к масштабным злоупотреблениям, по причине которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.