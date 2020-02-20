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Офис Генерального прокурора совместно с подразделениями ГБР и СБУ проводят обыски в рамках уголовного производства по факту хищения государственных средств, выделенных государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» на строительство причала Николаевского порта.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
По версии следствия, должностные лица АМПУ подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.
Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности.
Указанные действия указанных лиц, вероятно, вызвали срыв реализации утвержденного Правительством государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 миллионов гривен.
«Только благодаря принятым правоохранителями мерам руководство ГП «Администрация морских портов Украины» приняло решение о расторжении указанного договора с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах», — отмечается в сообщении.
Напомним, в среду, 19 февраля, Генеральная прокуратура Украины провела обыски в одесских офисах государственных предприятий морской отрасли из-за причастности к масштабным злоупотреблениям, по причине которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.
Офис Генерального прокурора совместно с подразделениями ГБР и СБУ проводят обыски в рамках уголовного производства по факту хищения государственных средств, выделенных государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» на строительство причала Николаевского порта.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
По версии следствия, должностные лица АМПУ подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.
Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности.
Указанные действия указанных лиц, вероятно, вызвали срыв реализации утвержденного Правительством государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 миллионов гривен.
«Только благодаря принятым правоохранителями мерам руководство ГП «Администрация морских портов Украины» приняло решение о расторжении указанного договора с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах», — отмечается в сообщении.
Напомним, в среду, 19 февраля, Генеральная прокуратура Украины провела обыски в одесских офисах государственных предприятий морской отрасли из-за причастности к масштабным злоупотреблениям, по причине которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.