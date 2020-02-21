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В 2019 году производство сельхозпродукции на Николаевщине выросло на 4,1%. При этом значительно снизились темпы производства культур плодовых и ягодных, в частности, винограда — в два раза.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованный Государственной службой статистики в Николаевской области.
Так, в течение прошлого года общее производство продукции сельского хозяйства в области увеличилось на 4,1% по сравнению с 2018 годом. Так объем продукции растениеводства рост на 5,8%.
Среди зерновых увеличилось производство тритикале — на 50%, проса — в 1,6 раза, ячменя — на 42,6%, овса — почти на треть, пшеницы — на 16,9%, зернобобовых — на 1%,
Однако снизился валовой сбор сои на 30,2% (составил 9,1 тысяч тонн), подсолнечника — на 2,3% (1 миллион тонн).
По результатам прошлого года в области также наблюдалось снижение объемов производства винограда. Его собрали на 50,7% меньше (30,6 тысяч тонн), чем в 2018 году. В целом снизились темпы производства культур плодовых и ягодных на 34,1% (28 тысяч тонн), овощей — на 7,2% (478,3 тысяч тонн).
Ранее сообщалось, что по расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в январе 2020 года сельскохозяйственные товары составили 48% всего украинского экспорта.
В 2019 году производство сельхозпродукции на Николаевщине выросло на 4,1%. При этом значительно снизились темпы производства культур плодовых и ягодных, в частности, винограда — в два раза.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованный Государственной службой статистики в Николаевской области.
Так, в течение прошлого года общее производство продукции сельского хозяйства в области увеличилось на 4,1% по сравнению с 2018 годом. Так объем продукции растениеводства рост на 5,8%.
Среди зерновых увеличилось производство тритикале — на 50%, проса — в 1,6 раза, ячменя — на 42,6%, овса — почти на треть, пшеницы — на 16,9%, зернобобовых — на 1%,
Однако снизился валовой сбор сои на 30,2% (составил 9,1 тысяч тонн), подсолнечника — на 2,3% (1 миллион тонн).
По результатам прошлого года в области также наблюдалось снижение объемов производства винограда. Его собрали на 50,7% меньше (30,6 тысяч тонн), чем в 2018 году. В целом снизились темпы производства культур плодовых и ягодных на 34,1% (28 тысяч тонн), овощей — на 7,2% (478,3 тысяч тонн).
Ранее сообщалось, что по расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в январе 2020 года сельскохозяйственные товары составили 48% всего украинского экспорта.