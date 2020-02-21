Facebook предложит пользователям финансовое вознаграждение за записи голосовых разговоров. Социальная сеть будет использовать их для улучшения своей технологии распознавания речи.

Об этом сообщает Лига.

Пользователи Facebook смогут записывать свои разговоры в рамках программы Pronunciations (произношение), которая доступна в приложении Facebook Viewpoints. Последнее используется для маркетинговых исследований.

Участники программы смогут записать фразу Hey Portal, после которой необходимо сказать имя одного из своих друзей. Можно подключить до 10 друзей. Участвовать в программе могут пользователи, у которых более 75 друзей в Facebook.

За один полный набор записей в приложении Viewpoints пользователю начисляется 200 баллов. Необходимо набрать 1 000 баллов, которые можно конвертировать в $5 через PayPal.

В Facebook говорят, что созданные в рамках этой программы голосовые записи не будут подключаться к профилю пользователя. Также активность на Viewpoints не будет без разрешения доступна Facebook или другим принадлежащим соцсети сервисам.

Напомним, что накануне президентских выборов в США в Facebook появятся отметки на фейковых новостях и материалах подконтрольных государствам СМИ.