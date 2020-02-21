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Facebook предложит пользователям финансовое вознаграждение за записи голосовых разговоров. Социальная сеть будет использовать их для улучшения своей технологии распознавания речи.
Об этом сообщает Лига.
Пользователи Facebook смогут записывать свои разговоры в рамках программы Pronunciations (произношение), которая доступна в приложении Facebook Viewpoints. Последнее используется для маркетинговых исследований.
Участники программы смогут записать фразу Hey Portal, после которой необходимо сказать имя одного из своих друзей. Можно подключить до 10 друзей. Участвовать в программе могут пользователи, у которых более 75 друзей в Facebook.
За один полный набор записей в приложении Viewpoints пользователю начисляется 200 баллов. Необходимо набрать 1 000 баллов, которые можно конвертировать в $5 через PayPal.
В Facebook говорят, что созданные в рамках этой программы голосовые записи не будут подключаться к профилю пользователя. Также активность на Viewpoints не будет без разрешения доступна Facebook или другим принадлежащим соцсети сервисам.
Напомним, что накануне президентских выборов в США в Facebook появятся отметки на фейковых новостях и материалах подконтрольных государствам СМИ.
Facebook предложит пользователям финансовое вознаграждение за записи голосовых разговоров. Социальная сеть будет использовать их для улучшения своей технологии распознавания речи.
Об этом сообщает Лига.
Пользователи Facebook смогут записывать свои разговоры в рамках программы Pronunciations (произношение), которая доступна в приложении Facebook Viewpoints. Последнее используется для маркетинговых исследований.
Участники программы смогут записать фразу Hey Portal, после которой необходимо сказать имя одного из своих друзей. Можно подключить до 10 друзей. Участвовать в программе могут пользователи, у которых более 75 друзей в Facebook.
За один полный набор записей в приложении Viewpoints пользователю начисляется 200 баллов. Необходимо набрать 1 000 баллов, которые можно конвертировать в $5 через PayPal.
В Facebook говорят, что созданные в рамках этой программы голосовые записи не будут подключаться к профилю пользователя. Также активность на Viewpoints не будет без разрешения доступна Facebook или другим принадлежащим соцсети сервисам.
Напомним, что накануне президентских выборов в США в Facebook появятся отметки на фейковых новостях и материалах подконтрольных государствам СМИ.