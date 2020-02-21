Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что в 2019 году ОГА отремонтировала 432 километра дорог на территории области.

Об этом он рассказал журналистам печатных изданий во время закрытого коллективного интервью.

Александр Стадник также сообщил, что общая стоимость ремонтных работ составила 355 миллионов гривен.

— Мы отремонтировали «по-белому». «По-белому» это без основания. То есть грунтовая дорога от села к селу. Она разбитая, ямы, дождь, проезжаемости нет. Но, к примеру, в одном селе находится больница и «скорая» не может проехать. Мы сделали щебнем (дороги — прим.), отсевом, прикатали, раздробили и сделали хорошую проезжаемость. Мы боялись, что будет суровая зима, и сделали, чтобы люди не оказались парализованы. Мы сделали 432 километра «по-белому» проезжаемости за 355 миллионов гривен, — рассказал губернатор.

Ранее Александр Стадник рассказал, что не согласен с жителями сел Новоодесского района, которые выступают за создание ОТГ с центром в селе Константиновка, а не в Гурьевке. Он объяснил это тем, что Константиновка «по всем критериям полностью проиграла» и не подходит на роль центра ОТГ.