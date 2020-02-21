Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что дорожники, благодаря ОГА, отменили тендеры на содержание и эксплуатацию дорог на сумму 4,8 миллиарда гривен. По его словам, это сделали, чтобы деньги не разворовали.

Об этом он рассказал во время закрытого коллективного интервью с журналистами печатных изданий.

— 4,8 миллиарда гривен мы сняли с тендеров, для того, чтобы их не разворовали. Эти деньги предусматривались на эксплуатацию дорог в течение пяти лет, — сказал Александр Стадник.

Он также добавил, что сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием дел относительно махинаций в Службе автодорог Николаевской области.

— У нас есть вопросы к службам, мы знаем, что есть махинации. Сейчас правоохранительные органы занимаются этим и, думаю, в скоро времени мы увидим развязку. Мой акцент — скоординировать правоохранительные структуры так хорошо, чтобы все стало так, как должно быть, — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 84,2 миллиона гривен на содержание дорог государственного значения до конца 2020 года.

Напомним, что замглавы Николаевской ОГА Александр Коваленко утвердил перечень объектов дорожного строительства на 2020 год, который предусматривает выделение 17,5 миллионов гривен на строительство мостов, проекты которых еще не изготовлены.