По итогам 2019 года экспорт вооружений и услуг предприятий-участников концерна «Укроборонпром» составил 908 миллионов долларов, что на 19% больше показателя 2018 года.

Об этом сообщил генеральный директор «Укроборонпром» Айварас Абромавичус, передает пресс-служба концерна.

По мнению Айвараса Абромавичуса, в этом году показатели должны вырасти.

«По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30%», — сказал Айварас Абромавичус.

Среди ключевых рынков для украинского вооружения он выделил Индию, Саудовскую Аравию, Турцию, страны Азии и Ближнего Востока.

«Среди продукции «Укроборонпрома» наибольшим спросом за рубежом пользуются: противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты; среди заказанных услуг — ремонт советской техники и модернизация самолетов», — рассказал Айварас Абромавичус.

В то же время, для развития экспорта в Украине до сих пор существуют значительные преграды. В частности, серьезному прорыву на экспортных рынках мешают скромный перечень современной продукции, отсутствие финансовых инструментов для стимулирования экспорта, в то время как многие страны кредитуют покупателей, и нездоровая конкуренция экспортеров самого Концерна.

Для этого в «Укроборонпроме» начата реформа спецэкспортеров, цель которой — улучшить их координацию, кооперацию, убрать лишнюю конкуренцию и четко распределить зоны ответственности.

«В «переходный период» — пока в Концерне продолжаются изменения — на внешних рынках будут работать четыре экспортера вместо шести и не более двух на одном рынке. В итоге, в долгосрочной перспективе, останется всего два спецэкспортера с правилом: одна страна — один экспортер», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании одобрил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020 и 2021, 2022 годы.