Пандемия коронавируса может существенно повлиять на доходы мировых авиакомпаний и обрушить спрос на услуги азиатских перевозчиков.

Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта, передает AP.

— В этом году вирус COVID-19 может вызвать снижение спроса на услуги азиатских авиаперевозчиков на 13%, - говорится в сообщении.

Как отмечается, по оценкам экспертов, в мировом измерении вспышка коронавирус может привести к сокращению доходов авиакомпаний на 29 миллиардов долларов.

При этом глобальный воздушный трафик за год может сократиться на 4,7%, такое падение произойдет после финансового кризиса 2008 года.

Как напоминает агентство, в связи с распространением коронавируса ряд компаний, в том числе British Airways, Lufthansa (ФРГ), Qantas (Австралия) и три крупнейшие авиакомпании США приостановили полеты в Китай.

По последним данным, от коронавирус COVID-19 умерли 2247 человек. Количество инфицированных в мире достигло 76 498 человек, в том числе в Китае - 75 245.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая достигло 1200 человек.