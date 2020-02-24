Во вторник, 25 февраля, Национальный банк Украины вводит в обращение 200-гривневую обновленную банкноту.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Обновленная банкнота содержит основные изображения банкноты 200 гривен предыдущего образца, имеет аналогичные размеры и подобную цветовую гамму. Теперь она более защищенная, в частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Ультрафиолетовая и инфракрасная защита изменена и усовершенствована, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

В НБУ отмечают, что гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 200 гривен старого образца на обновленные банкноты. Они смогут рассчитываться неограниченный период времени старыми банкнотами соответствующих номиналов.

Напомним, 25 октября 2019 года, в наличном обращении появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен. Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 гривен.