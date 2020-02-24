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Из-за рекордно теплой зимы и падения цен на газ на европейских рынках, Молдова сможет покупать газ в ЕС с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем она платит по контрактам с Газпромом.
Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
— Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по $174 (за тысячу кубометров — прим.), если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову составит около $146. Экономия около $28 (16%), — сообщил Сергей Макогон.
Он отметил, что сейчас цены на газ на европейских газовых хабах стремительно падают. Это падение цены наблюдается и на энергетической бирже в Украине, где в последний раз цена газа снизилась до 4 тысяч гривен ($166) за тысячу кубометров (включая налог на добавленную стоимость).
Глава ОГС называет основанием для падения цен на газ подписание нового контракта на транзит между Украиной и Россией. Этот же контракт предоставляет новые возможности европейским компаниям закупать газ на украинско-российской границе, платя Украине за его транзит.
— Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены, написал Сергей Макогон.
Напомним, что Украина в 2019 году импортировала 11,66 миллиардов кубометров природного газа на общую сумму 2,3 миллиарда долларов.
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Из-за рекордно теплой зимы и падения цен на газ на европейских рынках, Молдова сможет покупать газ в ЕС с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем она платит по контрактам с Газпромом.
Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
— Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по $174 (за тысячу кубометров — прим.), если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову составит около $146. Экономия около $28 (16%), — сообщил Сергей Макогон.
Он отметил, что сейчас цены на газ на европейских газовых хабах стремительно падают. Это падение цены наблюдается и на энергетической бирже в Украине, где в последний раз цена газа снизилась до 4 тысяч гривен ($166) за тысячу кубометров (включая налог на добавленную стоимость).
Глава ОГС называет основанием для падения цен на газ подписание нового контракта на транзит между Украиной и Россией. Этот же контракт предоставляет новые возможности европейским компаниям закупать газ на украинско-российской границе, платя Украине за его транзит.
— Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть. Наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены, написал Сергей Макогон.
Напомним, что Украина в 2019 году импортировала 11,66 миллиардов кубометров природного газа на общую сумму 2,3 миллиарда долларов.