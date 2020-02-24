Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что из 900 выявленных незаконных АЗС или заправок, на которые были нарушения, закрыли 700.

— Объемы продаж горючесмазочных материалов через сеть выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет, – заявил глава налоговой.

Верланов напомнил, что в борьбе с нелегальными заправками принимают участие не только налоговики, но и СБУ, полиция и налоговая милиция (которая сейчас подчиняется Государственной фискальной службе).

Ранее сообщалось, что в Николаевской области правоохранители совместно с инспекторами ГФС проверили более 120 заправок и изъяли из оборота 140 тонн горючего и прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.