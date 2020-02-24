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По расчетам Государственной налоговой службы Украины, в результате закрытия 700 заправок, работавших с нарушениями или без разрешений, объемы продажи топлива через легальные заправки возрастут, что даст бюджету дополнительный миллиард гривен ($40,9 миллионов).
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью «РБК-Украина».
Он отметил, что из 900 выявленных незаконных АЗС или заправок, на которые были нарушения, закрыли 700.
— Объемы продаж горючесмазочных материалов через сеть АЗК выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет, – заявил глава налоговой.
Верланов напомнил, что в борьбе с нелегальными заправками принимают участие не только налоговики, но и СБУ, полиция и налоговая милиция (которая сейчас подчиняется Государственной фискальной службе).
Ранее сообщалось, что в Николаевской области правоохранители совместно с инспекторами ГФС проверили более 120 заправок и изъяли из оборота 140 тонн горючего и прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.
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По расчетам Государственной налоговой службы Украины, в результате закрытия 700 заправок, работавших с нарушениями или без разрешений, объемы продажи топлива через легальные заправки возрастут, что даст бюджету дополнительный миллиард гривен ($40,9 миллионов).
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью «РБК-Украина».
Он отметил, что из 900 выявленных незаконных АЗС или заправок, на которые были нарушения, закрыли 700.
— Объемы продаж горючесмазочных материалов через сеть АЗК выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет, – заявил глава налоговой.
Верланов напомнил, что в борьбе с нелегальными заправками принимают участие не только налоговики, но и СБУ, полиция и налоговая милиция (которая сейчас подчиняется Государственной фискальной службе).
Ранее сообщалось, что в Николаевской области правоохранители совместно с инспекторами ГФС проверили более 120 заправок и изъяли из оборота 140 тонн горючего и прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.