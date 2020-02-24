Европейская комиссия выделила 232 миллиона евро на глобальные меры по сдерживанию распространения китайского коронавируса.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на заявление Еврокомиссии.

Часть этих средств выделят сразу на различные сферы, а остальные — в ближайшие месяцы.

232 миллиона евро распределят следующим образом:

114 миллионов — Всемирной организации здравоохранения для повышения глобальной готовности в противостоянии вирусу,

15 миллионов евро для Африки, в частности для Института Пастера Дакара в Сенегале для поддержки быстрой диагностики и эпидемиологического надзора,

100 миллионов евро, из которых 90 миллионов — на государственно-частное партнерство с фармацевтической промышленностью в поисках вакцины, 10 миллионов — на исследовательские проекты по эпидемиологии, диагностике, терапии и клиническому ведению в области локализации и профилактики,

3 миллиона евро на организацию рейсов для эвакуации европейских граждан из Китая.

По последним данным, наибольшее количество инфицированных в Европе — в Италии. Там зарегистрированы 157 пациентов, инфицированных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что от китайского коронавируса умерло почти 2,6 тысячи человек.