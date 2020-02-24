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Европейская комиссия выделила 232 миллиона евро на глобальные меры по сдерживанию распространения китайского коронавируса.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на заявление Еврокомиссии.
Часть этих средств выделят сразу на различные сферы, а остальные — в ближайшие месяцы.
232 миллиона евро распределят следующим образом:
По последним данным, наибольшее количество инфицированных в Европе — в Италии. Там зарегистрированы 157 пациентов, инфицированных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что от китайского коронавируса умерло почти 2,6 тысячи человек.
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Европейская комиссия выделила 232 миллиона евро на глобальные меры по сдерживанию распространения китайского коронавируса.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на заявление Еврокомиссии.
Часть этих средств выделят сразу на различные сферы, а остальные — в ближайшие месяцы.
232 миллиона евро распределят следующим образом:
По последним данным, наибольшее количество инфицированных в Европе — в Италии. Там зарегистрированы 157 пациентов, инфицированных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что от китайского коронавируса умерло почти 2,6 тысячи человек.