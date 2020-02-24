Департамент ЖКХ Николаевского горсовета собирается потратить 1,9 миллионов на уход за сквером «Вербочка» с пляжем «Прибой» в микрорайоне Варваровка.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, департамент 24 февраля объявил торги по уходу за сквером «Вербочка» с пляжем «Прибой» в микрорайоне Варваровка с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллионов 900 тысяч гривен.

Срок выполнения работ до 31 декабря 2020 года. Работы должны проводиться на общей площади 62 тысячи 300 м2.

Отмечается, что подрядчик должен будет очищать территорию от мусора и грязи, урны от мусора, подметать дорожки и очищать их от снега, косить газоны, а также провести анализ воды для получения санитарно-эпидемиологического заключения, использовать водолазов для обследования дна акватории пляжа и удалять на нём камыш.

Ранее сообщалось, что прокуратурой области установлено присвоение обществом бюджетных средств при уходе за сквером «Вербочка» и пляжем «Прибой» в Николаеве.