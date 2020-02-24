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В январе 2020 года прибыль украинских банков составила 6,6 миллиардов гривен, что на 22% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.
По данным НБУ, основные факторы - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% до 22,6 миллиардов гривен тогда как расходы - на 8% до 16 миллиардов гривен.
Факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 миллиардов гривен; рост чистых комиссионных доходов банков н на 11% до 3,5 миллиардов гривен; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 2,7 миллиардов гривен; низкий объем отчислений банками в резервы - 1,3 миллиардов гривен против 1,8 миллиардов гривен в прошлом году.
Напомним, что с начала 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 миллиардов гривен чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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В январе 2020 года прибыль украинских банков составила 6,6 миллиардов гривен, что на 22% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.
По данным НБУ, основные факторы - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% до 22,6 миллиардов гривен тогда как расходы - на 8% до 16 миллиардов гривен.
Факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 миллиардов гривен; рост чистых комиссионных доходов банков н на 11% до 3,5 миллиардов гривен; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 2,7 миллиардов гривен; низкий объем отчислений банками в резервы - 1,3 миллиардов гривен против 1,8 миллиардов гривен в прошлом году.
Напомним, что с начала 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 миллиардов гривен чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.