Акционерное общество «Оператор газораспределительной системы «Николаевгаз» собирается потратить 700 тысяч гривен на покупку кабелей и проводов.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, «Николаевгаз» 18 февраля объявил торги на покупку 16 тысяч 598 кабелей и проводов электрических. Срок поставки товаров до 20 ноября 2020 года.

Отмечается, что год изготовления продукции должен быть 2019-2020, но не больше 12 месяцев с даты поставки. Товар должен быть новым, не реставрированным.

Ранее сообщалось, что «Николаевгаз Сбыт» собирается потратить больше 1,3 миллиона гривен на услуги по печати счетов бытовым потребителям в 2020 году.