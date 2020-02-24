В феврале 2020 года цена на газ для населения упала до уровня 2016 года и составила 3,95 гривен за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В феврале 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения составит 3,95 тысяч гривен за тысячу м3 (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа трубопроводами).

Эта цена на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года. Цена 3,95 гривен за кубометр является самой низкой оптовой цене Нафтогаза для населения с апреля 2016 года.

Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. «Нафтогаз» будет рассчитывать цену по этим принципам ежемесячно до апреля 2020 включительно. Цена может колебаться как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий.

Украина взяла на себя обязательства до 1 мая 2020 полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Напомним, что из-за рекордно теплой зимы и падения цен на газ на европейских рынках, Молдова сможет покупать газ в ЕС с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем она платит по контрактам с Газпромом.