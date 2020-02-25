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В Николаевской области в 2019 году капитальные инвестиции выросли на 40,1%. Это идин из самых высоких показателей роста капитальных инвестиций в Украине.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В целом по Украине рост капинвестиции в 2019 году замделился до15,5%. Так, в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее — 22,1%.
За прошлый год всего было освоено 584,4 миллиарда гривен капитальных инвестиций. На Николаевщине — 12,3 миллиарда.
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2019 году было зафиксировано в Волынской (на 74,2%), Херсонской (на 66,1%), Николаевской (на 40,1%), Полтавской (на 39,7%) и Киевской (на 33,4%) областях.
Капитальные инвестиции в минувшем году уменьшились в Хмельницкой (на 5,8%), Ровненской (на 5,4%), Одесской (на 1,7%) и Черниговской (на 1,6%) областях.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций за прошлый год зафиксирован во временном размещении и организации питания — на 48,7%, здравоохранении и соцпомощи — на 46,6%, промышленности — 34,7%, профессиональной, научной и технической деятельности — на 31,4%.
При этом в сфере информации и телекоммуникаций падение капинвестиций составило 16,6% (из-за электросвязи при росте IT, издательского и кинобизнеса), сельском хозяйстве — 10%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — 3,4% (в том числе в почтовой и курьерской — на 83,2%).
Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 68,1% общего объема всех инвестиций, на долю средств населения на строительство жилья пришлось 5,6%. В то же время это ниже показателей прошлого года, составлявших соответственно 71,3% и 6,4%.
Ранее сообщалось, что в 2019 году доля сельскохозяйственных товаров составила 62,5% от общего экспорта в Николаевской области.
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В Николаевской области в 2019 году капитальные инвестиции выросли на 40,1%. Это идин из самых высоких показателей роста капитальных инвестиций в Украине.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В целом по Украине рост капинвестиции в 2019 году замделился до15,5%. Так, в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее — 22,1%.
За прошлый год всего было освоено 584,4 миллиарда гривен капитальных инвестиций. На Николаевщине — 12,3 миллиарда.
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2019 году было зафиксировано в Волынской (на 74,2%), Херсонской (на 66,1%), Николаевской (на 40,1%), Полтавской (на 39,7%) и Киевской (на 33,4%) областях.
Капитальные инвестиции в минувшем году уменьшились в Хмельницкой (на 5,8%), Ровненской (на 5,4%), Одесской (на 1,7%) и Черниговской (на 1,6%) областях.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций за прошлый год зафиксирован во временном размещении и организации питания — на 48,7%, здравоохранении и соцпомощи — на 46,6%, промышленности — 34,7%, профессиональной, научной и технической деятельности — на 31,4%.
При этом в сфере информации и телекоммуникаций падение капинвестиций составило 16,6% (из-за электросвязи при росте IT, издательского и кинобизнеса), сельском хозяйстве — 10%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — 3,4% (в том числе в почтовой и курьерской — на 83,2%).
Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 68,1% общего объема всех инвестиций, на долю средств населения на строительство жилья пришлось 5,6%. В то же время это ниже показателей прошлого года, составлявших соответственно 71,3% и 6,4%.
Ранее сообщалось, что в 2019 году доля сельскохозяйственных товаров составила 62,5% от общего экспорта в Николаевской области.