Николаевская местная прокуратурой №1 обратилась в Хозяйственный суд с требованием признать незаконным и отменить решения Коблевского сельского совета, который предал в аренду предприятию земельный участок площадью 0,1 гектара стоимостью свыше 500 тысяч гривен для строительства и обслуживания зданий торговли в «Коблево».

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Основанием для предъявления этого иска стали многочисленные нарушения земельного, градостроительного и водного законодательств.

В частности, при принятии сельсоветом решения и заключении договора аренды земли были нарушены требования государственных строительных норм, которые не допускают размещение зданий, сооружений и коммуникаций в пределах санитарных зон и прибрежных защитных полос возле водных объектов.

Кроме того, отвод земельного участка вдоль побережья Черного моря был осуществлен без необходимого согласования. Рассмотрение иска продолжается.

Напомним, что Баштанская местная прокуратура через суд вернула земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 371 гектар стоимостью почти 9 миллионов гривен училищу, который незаконно передали в аренду.