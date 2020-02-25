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Вчера, 24 февраля, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 63 000 до 84 000 гривен четырем жителям Кривого Рога, которые подозревают в краже имущества Николаевского филиала ПАО «Укртелеком» в Казанке.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
По данным следствия, злоумышленники в возрасте от 24 до 39 лет, в ночь с 23 на 24 февраля, на двух автомобилях приехали в село Казанка. Действуя по предварительному сговору, они разбили окно и проникли в помещение «АТС и ЛАЗ» Николаевского филиала ПАО «Укртелеком». Они украли 93 АТС-платы, в состав которых входят драгоценные металлы, а также палладиевые струны общим весом 1850 грамм.
Похищенное они уложили в 8 мешков, после чего через другое окно с помощью веревки начали спускать на землю. Тогда же злоумышленников задержали на месте происшествия.
Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, части 3 статьи 185 УК Украины.
Напомним, что в Казанке полиция задержала ранее судимых жителей Кривого Рога и одного жителя Полтавщины, которые обокрали автоматическую телефонную станцию.
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Вчера, 24 февраля, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 63 000 до 84 000 гривен четырем жителям Кривого Рога, которые подозревают в краже имущества Николаевского филиала ПАО «Укртелеком» в Казанке.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
По данным следствия, злоумышленники в возрасте от 24 до 39 лет, в ночь с 23 на 24 февраля, на двух автомобилях приехали в село Казанка. Действуя по предварительному сговору, они разбили окно и проникли в помещение «АТС и ЛАЗ» Николаевского филиала ПАО «Укртелеком». Они украли 93 АТС-платы, в состав которых входят драгоценные металлы, а также палладиевые струны общим весом 1850 грамм.
Похищенное они уложили в 8 мешков, после чего через другое окно с помощью веревки начали спускать на землю. Тогда же злоумышленников задержали на месте происшествия.
Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, части 3 статьи 185 УК Украины.
Напомним, что в Казанке полиция задержала ранее судимых жителей Кривого Рога и одного жителя Полтавщины, которые обокрали автоматическую телефонную станцию.