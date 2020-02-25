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Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый пообещал отремонтировать дороги в Николаеве, которые находятся на балансе САД.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам его словам, он проехался по дорогам города, которые находятся на балансе САД и пообещал привести их в порядок.
— Я проехался по дорогам Николаева. Я проехался по дорогам все й области и поминаю вашу боль. По Николаеву мы понимаем проблему, мы будем ее решать. Дороги, которые в Николаеве относятся непосредственно к нам (Службе автомобильных дорог Николаевской области, – прим.) мы их будем приводить в порядок. Мы максимально постараемся привести область в порядок, – заявил Владислав Невеселый.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о готовности выделить из бюджета города деньги на проектирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев, чтобы их поскорее отремонтировали.
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Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый пообещал отремонтировать дороги в Николаеве, которые находятся на балансе САД.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам его словам, он проехался по дорогам города, которые находятся на балансе САД и пообещал привести их в порядок.
— Я проехался по дорогам Николаева. Я проехался по дорогам все й области и поминаю вашу боль. По Николаеву мы понимаем проблему, мы будем ее решать. Дороги, которые в Николаеве относятся непосредственно к нам (Службе автомобильных дорог Николаевской области, – прим.) мы их будем приводить в порядок. Мы максимально постараемся привести область в порядок, – заявил Владислав Невеселый.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о готовности выделить из бюджета города деньги на проектирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев, чтобы их поскорее отремонтировали.