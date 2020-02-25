|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|17:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.67 грн
Украина по результатам 2019 года занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота.
Об этом сообщает Лига.
Украина в прошлом году экспортировала подсолнечного масла на $4,3 миллиарда. Шрота экспортировала на $975 миллионов.
Кроме того, Украина - вторая в мире по экспорту рапса - $1,3 миллиарда, за год прирост составил 27%.
Экспорт кукурузы вырос на 49% и достиг $5,2 миллиарда, ячменя - на 4% до $710 миллионов, ржи – на 75% до $3,9 миллионов, пшеницы - на 22% до $3,7 миллиардов, сои - на 16% до $1,2 миллиардов.
Напомним, что доля сельскохозяйственных товаров в экспорте Украины достигла 48%.
Напомним, что Украина и Европейский союз создали арбитражную комиссию для рассмотрения спора вокруг моратория на экспорт необработанной украинской древесины.
На Николаевщине ранее незаконно пытались экспортировать подсолнечного масла почти на 60 миллионов гривен.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Украина по результатам 2019 года занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота.
Об этом сообщает Лига.
Украина в прошлом году экспортировала подсолнечного масла на $4,3 миллиарда. Шрота экспортировала на $975 миллионов.
Кроме того, Украина - вторая в мире по экспорту рапса - $1,3 миллиарда, за год прирост составил 27%.
Экспорт кукурузы вырос на 49% и достиг $5,2 миллиарда, ячменя - на 4% до $710 миллионов, ржи – на 75% до $3,9 миллионов, пшеницы - на 22% до $3,7 миллиардов, сои - на 16% до $1,2 миллиардов.
Напомним, что доля сельскохозяйственных товаров в экспорте Украины достигла 48%.
Напомним, что Украина и Европейский союз создали арбитражную комиссию для рассмотрения спора вокруг моратория на экспорт необработанной украинской древесины.
На Николаевщине ранее незаконно пытались экспортировать подсолнечного масла почти на 60 миллионов гривен.