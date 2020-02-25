Украина по результатам 2019 года занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота.

Об этом сообщает Лига.

Украина в прошлом году экспортировала подсолнечного масла на $4,3 миллиарда. Шрота экспортировала на $975 миллионов.

Кроме того, Украина - вторая в мире по экспорту рапса - $1,3 миллиарда, за год прирост составил 27%.

Экспорт кукурузы вырос на 49% и достиг $5,2 миллиарда, ячменя - на 4% до $710 миллионов, ржи – на 75% до $3,9 миллионов, пшеницы - на 22% до $3,7 миллиардов, сои - на 16% до $1,2 миллиардов.

Напомним, что доля сельскохозяйственных товаров в экспорте Украины достигла 48%.