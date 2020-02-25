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За два года стоимость водки, вина и пива в Украине выросла на 17,7%.
Об этом сообщает УНН.
В частности, водка подорожала на 13,5%. Так, в декабре 2019 года бутылка водки объемом 0,5 литров стоила в среднем 92,25 гривен, тогда как в декабря 2017 года — 81,23 гривен.
Стоимость столового вина отечественного производства также выросла — на 13,6%. В декабре 2019 года бутылка вина объемом 0,75 литров стоила в среднем 66,3 гривен, тогда как в декабре 2017 года — 58,3 гривен.
Выросла, также стоимость пива отечественного производства — на 26,1%, до 17,1 гривен за бутылку напитка объемом 0,5 литров.
Ранее сообщалось, что Украина по результатам 2019 года занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота. Общая сумма экспорта составила $4,3 миллиарда и $975 миллионов соответственно.
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За два года стоимость водки, вина и пива в Украине выросла на 17,7%.
Об этом сообщает УНН.
В частности, водка подорожала на 13,5%. Так, в декабре 2019 года бутылка водки объемом 0,5 литров стоила в среднем 92,25 гривен, тогда как в декабря 2017 года — 81,23 гривен.
Стоимость столового вина отечественного производства также выросла — на 13,6%. В декабре 2019 года бутылка вина объемом 0,75 литров стоила в среднем 66,3 гривен, тогда как в декабре 2017 года — 58,3 гривен.
Выросла, также стоимость пива отечественного производства — на 26,1%, до 17,1 гривен за бутылку напитка объемом 0,5 литров.
Ранее сообщалось, что Украина по результатам 2019 года занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота. Общая сумма экспорта составила $4,3 миллиарда и $975 миллионов соответственно.