Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики Алексеем Оржелем «срочное задание» ограничить импорт электроэнергии и угля.

Об этом глава государства заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли.

По словам президента, в Украине импорту угля и электроэнергии из стан, которые нет пускают нас на свои рынки, нет места.

— О каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки и импорта этой марки. Импорту нет сейчас места в нашей угольной отрасли, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что этот вопрос необходимо решить срочно.

— Это срочное задание нашему министру, – заявил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что ЕС отменил запрет на импорт мяса птицы из Украины.