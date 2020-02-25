|Скорость ветра:
|6.1 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|17:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.67 грн
Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики Алексеем Оржелем «срочное задание» ограничить импорт электроэнергии и угля.
Об этом глава государства заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли.
По словам президента, в Украине импорту угля и электроэнергии из стан, которые нет пускают нас на свои рынки, нет места.
— О каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки и импорта этой марки. Импорту нет сейчас места в нашей угольной отрасли, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что этот вопрос необходимо решить срочно.
— Это срочное задание нашему министру, – заявил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что ЕС отменил запрет на импорт мяса птицы из Украины.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики Алексеем Оржелем «срочное задание» ограничить импорт электроэнергии и угля.
Об этом глава государства заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли.
По словам президента, в Украине импорту угля и электроэнергии из стан, которые нет пускают нас на свои рынки, нет места.
— О каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки и импорта этой марки. Импорту нет сейчас места в нашей угольной отрасли, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что этот вопрос необходимо решить срочно.
— Это срочное задание нашему министру, – заявил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что ЕС отменил запрет на импорт мяса птицы из Украины.