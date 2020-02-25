Коммунальное предприятие Николаевского горсовета «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,5 миллионов на покупку крышек для люков.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, «Николаевводоканал» объявил тендер на закупку канализационных люков и крышек чугунных с ожидаемой стоимостью в 3 миллиона 493 тысяч 278 гривен.

Отмечается, что планируется закупить 1887 штуки различных люков и крышек. Срок поставки товаров до 31 декабря 2020 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений до 12 марта 2020 года, 13 марта начнётся аукцион в торгах.

Напомним, что «Николаевводоканал» потратит почти миллион гривен на охрану очистных сооружений в Галициновке.