В 2019 году Украина экспортировала 11 800 тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму $46,4 миллионов, что на $9,2 миллионов больше показателя 2018 года.

Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства.

В частности, 37% рыбопродукции (в денежном измерении) Украина экспортировала в Европу, 30 - в СНГ, 29% - в страны Азии.

Крупнейшим покупателем украинской рыбы стала Молдова - 2000 тонн на $4,3 млн. Среди лидеров также Дания - 1500 тонн на $7,6 миллионов, Германия - 1300 тонн на $8,3 миллионов, Турция - 1200 тонн на $4,8 миллионов и Южная Корея - 943 тонны на $2,7 миллионов.

В Госрыбагентстве отмечают, что в основном Украина экспортирует готовую или консервированную рыбу (сардины, сардинелла, килька или шпроты), свежее, охлажденное или мороженое рыбное филе (лосось, треска, судак), готовые продукты из сурими (крабовые палочки).

В 2019 году в Украине произведено 67 800 тонн товарно-пищевой рыбной продукции.

Ранее сообщалось, что Украина по результатам 2019 года занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота.