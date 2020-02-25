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Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков - International Bank Note Society (IBNS) объявила номинантов на звание лучшей банкноты года — премии Banknote-2019.
Об этом сообщается на сайте theibns.org.
В список, состоящий из 21 банкноты разных стран мира, вошли украинские 1000 гривен.
Банкнота появилась в обращении 25 октября 2019 года.
На лицевой стороне изображен Владимир Вернадский. На оборотной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.
Кроме украинской банкноты, в список номинантов вошли еще 20 участников:
5 фунтов и 10 фунтов Северной Ирландии
1000 швейцарских франков
100 арубанских флоринов
200 евро
1000 норвежских крон
10 грузинских лари
500 кенийских шиллингов
10 восточнокарибских долларов
20 сингапурских долларов
100-долларовая купюра Тринидад и Тобаго
50 багамских долларов
10 самоанских тал
20 патак Макао
15000 камбоджийских риелей
5000 албанских леков
20 австралийских долларов
100 гонконгских долларов
20 индийских рупий
10 гамбийских даласи
20 марокканских дирхамов.
По условиям конкурса, банкноты должны быть выпущены впервые в течение года и должны иметь определенную художественную ценность. Также купюры должны быть в обороте.
Претендентов оценивают по дизайну, защитным элементам и по тому, как они использованы в контексте художественного оформления.
Победителя выбирает специальное жюри, он будет объявлен по итогам собрания членов правления IBNS.
Напомним, 25 октября прошлого года в наличном обращении появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен. Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 гривен.
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Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков - International Bank Note Society (IBNS) объявила номинантов на звание лучшей банкноты года — премии Banknote-2019.
Об этом сообщается на сайте theibns.org.
В список, состоящий из 21 банкноты разных стран мира, вошли украинские 1000 гривен.
Банкнота появилась в обращении 25 октября 2019 года.
На лицевой стороне изображен Владимир Вернадский. На оборотной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.
Кроме украинской банкноты, в список номинантов вошли еще 20 участников:
5 фунтов и 10 фунтов Северной Ирландии
1000 швейцарских франков
100 арубанских флоринов
200 евро
1000 норвежских крон
10 грузинских лари
500 кенийских шиллингов
10 восточнокарибских долларов
20 сингапурских долларов
100-долларовая купюра Тринидад и Тобаго
50 багамских долларов
10 самоанских тал
20 патак Макао
15000 камбоджийских риелей
5000 албанских леков
20 австралийских долларов
100 гонконгских долларов
20 индийских рупий
10 гамбийских даласи
20 марокканских дирхамов.
По условиям конкурса, банкноты должны быть выпущены впервые в течение года и должны иметь определенную художественную ценность. Также купюры должны быть в обороте.
Претендентов оценивают по дизайну, защитным элементам и по тому, как они использованы в контексте художественного оформления.
Победителя выбирает специальное жюри, он будет объявлен по итогам собрания членов правления IBNS.
Напомним, 25 октября прошлого года в наличном обращении появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен. Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 гривен.