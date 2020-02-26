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Украина увеличила экспорт сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности на 14,3%. В январе 2020 года на внешние рынки было поставлено продукции АПК и пищевой промышленности на сумму 2 миллиарда долларов.
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
Из общего экспорта товаров Украины доля продукции АПК и пищевой промышленности составляет 47,7%. Основной долей аграрного экспорта являются зерновые культуры и жиры и масла; готовые пищевые жиры; воски (48% и 22,9% от объема экспорта продукции АПК и пищевой промышленности соответственно).
Лидером из стран, которые наиболее импортировали украинские зерновые культуры за отчетный период, был Египет (44,4% от объема экспорта пшеницы, 15% объема экспорта кукурузы).
«Подсолнечное масло больше всего импортировали Индия (25,1% от общего объема экспорта масла), Нидерланды (13,9%), Китай (13,9% соответственно). На этот и следующие 3 года по направлению «поддержка и продвижение экспорта» мы запланировали выделить 455 миллионов гривен. Это то, что мы делаем, чтобы поддержать экспортеров и повысить наш экспортный потенциал», — написал министр.
Ранее сообщалось, что в 2019 году доля сельскохозяйственных товаров составила 62,5% от общего экспорта в Николаевской области.
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Украина увеличила экспорт сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности на 14,3%. В январе 2020 года на внешние рынки было поставлено продукции АПК и пищевой промышленности на сумму 2 миллиарда долларов.
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
Из общего экспорта товаров Украины доля продукции АПК и пищевой промышленности составляет 47,7%. Основной долей аграрного экспорта являются зерновые культуры и жиры и масла; готовые пищевые жиры; воски (48% и 22,9% от объема экспорта продукции АПК и пищевой промышленности соответственно).
Лидером из стран, которые наиболее импортировали украинские зерновые культуры за отчетный период, был Египет (44,4% от объема экспорта пшеницы, 15% объема экспорта кукурузы).
«Подсолнечное масло больше всего импортировали Индия (25,1% от общего объема экспорта масла), Нидерланды (13,9%), Китай (13,9% соответственно). На этот и следующие 3 года по направлению «поддержка и продвижение экспорта» мы запланировали выделить 455 миллионов гривен. Это то, что мы делаем, чтобы поддержать экспортеров и повысить наш экспортный потенциал», — написал министр.
Ранее сообщалось, что в 2019 году доля сельскохозяйственных товаров составила 62,5% от общего экспорта в Николаевской области.