В Киеве на ремонт школьных туалетов выделили 73 милиона гривен.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Отмечается, что больше всего выделяют денег на ремонт туалетов в Деснянском районе Киева — 13 миллионов 200 тысяч гривен.

При этом две трети средств пойдет на капитальный ремонт, остальная часть денег на текущие.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский отмечает, что в туалетах планируют заменить сантехнику, вентиляцию и канализацию.

— Вместе с группой экспертов мы разработали рекомендации для осовременивания туалетов в школах. В частности, предполагается полная замена устаревшего сантехнического оборудования, вентиляции, сетей водоснабжения, электрических сетей и канализации. Новая сантехника должна быть современной и удобной: мы отказываемся от напольных (так называемых «чаш Генуя») и рекомендуем обычные, качественные унитазы, умывальники и другую необходимую сантехнику. Таким требованиям будут соответствовать уборные после капитального ремонта. Дети в каждом образовательном учреждении Киева должны чувствовать себя комфортно, как дома, - отметил Валентин Мондриевский.

Также отмечается, что туалеты для 1-4 классов должны оборудовать детскими унитазами и отдельными перегородками не ниже 1,75 м, а высота раковины не должна превышать 0,5 м. Для учащихся 5-12 классов каждый санузел должен включать отдельное помещение для рукомойников и отдельное - для туалетных кабинок. Все кабинки должны быть разделены перегородками и оборудованы дверцами. В составе санузла для девушек обустроят отдельную гигиеническую кабину, оборудованную унитазом, умывальником, гигиеническим душем.

— Мы предусмотрели требования для оснащения отдельных кабин для детей с инвалидностью. В универсальной кабине, кроме умывальника и унитаза, будет пространство для размещения колесного кресла, поручни, поворотные или открытые сиденья, зеркала на соответствующей высоте, крючки для одежды, костылей или других принадлежностей. Такая кабина обязательно должно быть на первом этаже каждого учебного заведения, - добавил Валентин Мондриевский.

Ранее сообщалось, что по всей Украине необходимо обустроить более 700 теплых внутренних туалетов в учреждениях общего среднего образования.





