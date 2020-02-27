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В связи со вспышкой птичьего гриппа на предприятии Хутор в Винницкой области в январе 2020 года запрет на импорт украинской курятины ввел ряд стран: Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия, Китай и другие.
Об этом сообщает Лига.
По словам советника главы правления МХП по внешнеэкономическим вопросам Дмитрия Лося, Украина должна зачистить территорию, на которой была выявлена вспышка гриппа, и объявить трехмесячный карантин.
— В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей. После этого любая страна может направить в Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности мер, принятых страной, с целью преодоления последствий птичьего гриппа и предотвращения его вспышек на будущее, - подчеркнул Дмитрий Лось.
Отмечается, что Украина ввела программу активного надзора, которая должна показать отсутствие инфекции и восстановить статус благополучной страны с точки зрения безопасности продукции. В компании подчеркнули, что предприятия группы МХП полностью контролируют качество продукции.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики Алексеем Оржелем «срочное задание» ограничить импорт электроэнергии и угля.
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В связи со вспышкой птичьего гриппа на предприятии Хутор в Винницкой области в январе 2020 года запрет на импорт украинской курятины ввел ряд стран: Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия, Китай и другие.
Об этом сообщает Лига.
По словам советника главы правления МХП по внешнеэкономическим вопросам Дмитрия Лося, Украина должна зачистить территорию, на которой была выявлена вспышка гриппа, и объявить трехмесячный карантин.
— В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей. После этого любая страна может направить в Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности мер, принятых страной, с целью преодоления последствий птичьего гриппа и предотвращения его вспышек на будущее, - подчеркнул Дмитрий Лось.
Отмечается, что Украина ввела программу активного надзора, которая должна показать отсутствие инфекции и восстановить статус благополучной страны с точки зрения безопасности продукции. В компании подчеркнули, что предприятия группы МХП полностью контролируют качество продукции.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики Алексеем Оржелем «срочное задание» ограничить импорт электроэнергии и угля.