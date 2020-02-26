Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Института рака Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-слуба столичной прокуратуры.

«Согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом, руководство Национального Института Рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с «нужными» поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму 199 тысяч гривен с целью избежания онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала расследование по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Ранее народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова сообщила, что Институт рака закупает продукты питания у своих ФОПов и по ценам в полтора-два раза выше рыночных.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал реформирование системы питания в городских учебных заведениях после подтверждения поставок фальсификата масла.

Как известно, в феврале 2019 года на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета прошли обыски по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

14 февраля 2019 года, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений организованной группе лиц, в состав которой вошли житель города Одессы и его жена.

Тогда же бывшему начальнику коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях (КОПа) Глебу Новоторову сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.