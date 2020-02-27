Цены на нефть снижаются пятую сессию подряд, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent в четверг, 27 февраля, подешевели на 1,27% до 52,75 долларов за баррель, Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 1,4% до 48,05 долларов за баррель.

За последние пять дней торгов обе марки подешевели примерно на 11%, что является самым резким пятидневным падением с августа 2019 года.

В среду число новых случаев инфицирования коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число новых зараженных внутри КНР. Новыми эпицентрами вспышки становятся Иран и Италия.

Азиатские рынки акций резко снижаются утром в четверг, поскольку инвесторы опасаются, что распространение вируса негативно скажется на глобальной экономике, так как карантин и другие меры замедляют торговлю и промышленность.

— Разговоры о том, что коронавирус может распространиться в США, вызвали новую распродажу, - рассказал старший аналитик Fujitomi Co Кадзухико Саито.

По его словам, если вспышка «продолжит ухудшаться в США, цены на нефть, скорее всего, снизятся еще сильнее, особенно с учетом уже падающих цен на бензин в США».

Также нефтяной рынок следит за возможными новыми сокращениями добычи ОПЕК+. Встреча группы в Вене запланирована на 5-6 марта.

Напомним, что российская нефть Urals за месяц подешевела на 20% и упала до минимального значения за два года на фоне опасений, связанных с коронавирусом в Китае.