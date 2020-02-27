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Кабинет Министров выделил 2,65 миллионов гривен на содержание эвакуированных граждан в обсервации в медцентре «Новые Санжары» в Полтавской области.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян агентству «Украинские новости».
По ее словам, соответствующее распоряжение было принято правительством на внеочередном заседании 17 февраля.
— 2,65 миллионов гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей, - написала Диана Давитян.
Напомним, что Медицинский центр в Новых Санжарах, куда привезли в обсервацию на 14 дней эвакуированных граждан Украины, обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.
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Кабинет Министров выделил 2,65 миллионов гривен на содержание эвакуированных граждан в обсервации в медцентре «Новые Санжары» в Полтавской области.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян агентству «Украинские новости».
По ее словам, соответствующее распоряжение было принято правительством на внеочередном заседании 17 февраля.
— 2,65 миллионов гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей, - написала Диана Давитян.
Напомним, что Медицинский центр в Новых Санжарах, куда привезли в обсервацию на 14 дней эвакуированных граждан Украины, обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.