Львовская область выделила 25 миллионов гривен на профилактические меры относительно коронавируса COVID-19 и реагирование на возможные случаи заражения. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Львовской облгосадминистрации.

Об этом сообщает Левый берег.

— Важно, что сегодня ни в Украине, ни во Львовской области не зафиксировано ни одного случая заболевания короновирусом. Медучреждения Львова и Львовской области готовы к вызовам, однако существует необходимость в закупке отдельных защитных средств, - сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

По его словам, все процедуры закупок проведут в кратчайшие сроки по упрощенной процедуре.

— Мы должны в оптимальные сроки проработать все механизмы, чтобы как можно быстрее иметь возможность закупить необходимые вещи. Речь идет прежде всего о средствах защиты, бесконтактных термометрах и медоборудовании, таком как аппараты искусственной вентиляции легких и т.д, - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Средства на данные цели будут получены частично из областного бюджета, а также из резервного фонда Львова.

Напомним, что Кабинет Министров выделил 2,65 миллионов гривен на содержание эвакуированных граждан в обсервации в медцентре «Новые Санжары» в Полтавской области.