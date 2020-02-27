Большинство теплопроизводителей погасила критическую задолженность за газоснабжение, однако 16 производителей тепла остаются в зоне риска.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

— С 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО, - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания письменно сообщила предприятиям-должникам о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.

— Для избежания рисков по прекращению теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО, - добавили в «Нафтогазе», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве по состоянию на 1 января 2020 года работники 21 предприятия, учреждения, организации в городе не получили заработную плату. Долг перед ними составил 21,5 миллионов гривен.