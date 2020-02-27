Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2020 год стоимостью в 93,4 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники управления образования объявили новые торги на услуги по организации питания в учебных заведениях города с ожидаемой стоимостью работ в 93 миллиона 575 тысяч 83 гривны.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет до конца 2020 года осуществлять работу столовых в 4 гимназиях, муниципальном коллегиуме, 3 лицеях, 51 общеобразовательной школе, специализированном учебно-воспитательном комплексе, клубе юных моряков, 61 детском саду и муниципальном академическом колледже.

Участие в открытом аукционе приняло коммунальное предприятие с предложением в 93 миллиона 481 тысячу 508 гривен и ЧП «Южноукраинский» комбинат питания, которое запросило за предоставление услуг 93 миллиона 575 тысяч 83 гривны.

В итоге победу одержало КП, которому чиновники Управления образования предложили заключить договор.

Отметим, что 16 октября Управление образования Николаевского городского совета объявило первые торги на услуги по организации питания в учебных заведениях города с ожидаемой стоимостью работ в 93 миллиона 575 тысяч 83 гривны.

Участие в тендере приняли участие три фирмы: Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях, киевско-литовская фирма ООО «ПОНТЕМ.УА» и ЧП «Южноукраинский комбинат питания». После рассмотрения заявок тендерный комитет допустил к участию в торгах только двух участников, отклонив предложение «ПОНТЕМ.УА». В свою очередь данная фирма подала жалобу в связи с нарушением заказчиком «порядка проведения процедуры закупки», а именно допуск Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях, чье тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации, к участию в торгах. Фирма в своей жалобе указала, что тендерное предложение участника не подписано электронной цифровой подписью уполномоченным лицом, вместо этого участник приложил электронную печать. Поэтому «ПОНТЕМ.УА» просила отменить решение о допуске КОПа к торгам или же отменить торги.

В итоге Антимонопольный комитет Украины обязал Управление образования Николаевского городского совета отменить закупку.

Напомним, что в прошлом году на услуги по организации питания в учебных заведениях города выделили 85 миллионов гривен. В феврале 2019 года на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета начались обыски по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы. В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал реформирование системы питания в городских учебных заведениях после подтверждения поставок фальсификата масла.