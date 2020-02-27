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Департамент ЖКХ собирается потратить на мелкий текущий ремонт дорог в Центральном, Ингульском и Заводском районах 17 миллионов гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным сайта, чиновники объявили тендеры по мелкому текущему ремонту дорог в Ингульском районе с ожидаемой стоимостью работ в 6 миллионов 500 тысяч, в Центральном районе с ожидаемой стоимостью 5 миллионов 500 тысяч гривен и в заводском районе с ожидаемой стоимостью работ в 5 миллионов гривен.
Подрядчик должен будет ликвидировать проседания и ямы на проезжей части, исправить отдельные повреждения земляного полотна, засыпать провалы в дорожном покрытии, поверхностную обработку покрытий битумной эмульсией с применением мытого щебня, заделывать трещины битумом вручную в асфальтобетонных покрытиях, устранить наплывы, исправить и заменить отдельные бордюрные камни. Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года.
На данный момент во всех трех тендерах происходит процесс рассмотрения тендерных предложений.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в «Укравтодоре» должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.
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Департамент ЖКХ собирается потратить на мелкий текущий ремонт дорог в Центральном, Ингульском и Заводском районах 17 миллионов гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным сайта, чиновники объявили тендеры по мелкому текущему ремонту дорог в Ингульском районе с ожидаемой стоимостью работ в 6 миллионов 500 тысяч, в Центральном районе с ожидаемой стоимостью 5 миллионов 500 тысяч гривен и в заводском районе с ожидаемой стоимостью работ в 5 миллионов гривен.
Подрядчик должен будет ликвидировать проседания и ямы на проезжей части, исправить отдельные повреждения земляного полотна, засыпать провалы в дорожном покрытии, поверхностную обработку покрытий битумной эмульсией с применением мытого щебня, заделывать трещины битумом вручную в асфальтобетонных покрытиях, устранить наплывы, исправить и заменить отдельные бордюрные камни. Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года.
На данный момент во всех трех тендерах происходит процесс рассмотрения тендерных предложений.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в «Укравтодоре» должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.