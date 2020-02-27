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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия» в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию.
В конце января 2020 года в АМКУ поступило соответствующее заявление компании «QTerminals W. L. L.» (г. Доха, Катар) на опосредованное получение в концессию активов, которые принадлежат ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и ГП «Администрация морских портов Украины» и вместе обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту «Ольвия».
«Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию», — говорится в сообщении.
Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.
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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия» в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию.
В конце января 2020 года в АМКУ поступило соответствующее заявление компании «QTerminals W. L. L.» (г. Доха, Катар) на опосредованное получение в концессию активов, которые принадлежат ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и ГП «Администрация морских портов Украины» и вместе обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту «Ольвия».
«Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию», — говорится в сообщении.
Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.