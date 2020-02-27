Исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько заявил, что объявленный «турборежим» в деятельности Верховной Рады пока никак не отразился на уже давно готовом законопроекте, который изменит процедуру выделения земельных участков под крупные инфраструктурные проекты.

Об этом он сказал в четверг, 27 февраля, в Одессе на пресс-конференции, посвященной вопросам развития морской отрасли Украины, организованной общественной организацией «Бизнес Варта», передает «Порты Украины».

Отмечается, что участники пресс-конференции на конкретных примерах показали, что декларируемая в выступлениях топ-чиновников свобода ведения бизнеса, содействие и сопровождение со стороны государства крупных инвестиционных проектов, уменьшение давления контролирующих органов на бизнес, не согласуются ни с существующей законодательной базой, которую пока никто не собирается менять, ни с действиями конкретных исполнительных органов на региональном уровне.

Так, Дмитрий Фалько посетовал на то, что объявленный «турборежим» в деятельности Верховной Рады пока никак не отразился на уже давно готовом законопроекте, который изменит процедуру выделения земельных участков под крупные инфраструктурные проекты. Такой проект строительств крупного портового терминала, а фактически, нового порта под Николаевом, стоимостью свыше 100 миллионов долларов, который его предприятие «Терминал-Укрхарчозбутсировина» готовило практически с 2010 года, заморожен на неопределенное время.

Выделение земли под проект Николаевской областной администрацией было оспорено в нескольких судах, которые посчитали, что выделять земли водного фонда имеет право только Кабинет министров. Который, в свою очередь, никак не определится — каким образом и на основании какого законного механизма он должен это делать.

«Мы уже давно могли бы иметь рабочие места, прибыль, выплачивать налоги и другие отчисления в бюджет. А мы носим бумаги из кабинета в кабинет... Я не знаю к кому еще апеллировать — к Президенту, Кабмину, господу Богу...», — отметил Дмитрий Фалько.

Его поддержал сооснователь агропромышленной компании Risoil. S. A. Шота Ходжишвили поддержал.

«Пока нет четкого алгоритма инвестирования денег в портовую инфраструктуру. Кто смог это сделать — я ему аплодирую. У кого-то это получается, но можно запустить эту процедуру по большому кругу, а потом развернуть ее в обратную сторону... Мы хотели построить пирс в Черноморске. Не построили. Затем хотели строить плавучий пирс. Город уже выделил нам землю, но АМПУ подало в суд на это решение, считая, что только они имеют право это делать. Только на прошлой неделе мы получили решение уже Верховного суда Украины, который подтвердил, что АМПУ не распоряжается коммунальной землей», — рассказал он.

Шота Ходжишвили также обрали внимание на то, что причалы во всех морпортах разрушаются и не ремонтируются десятилетиями.

«Посмотрите на отбойники на этих разрушающихся причалах — они из старых шин, собранных по свалкам. При этом АМПУ собирает сотни тысяч долларов портовых сборов, но даже отбойники на древних, разваливающихся причалах они заменить не могут... У них нет денег на ремонт этих причалов, но при этом они не пускают инвестиции в строительство или ремонт этих причалов. Эту практику необходимо прекращать, потому что причалы скоро начнут валиться и у нас уже есть первые ласточки... АМПУ платит миллионы долларов по каким-то тендерам, которые тут же разворовываются», — сказал он.

Он уверен, что законопроект или инструкцию, которые бы изменили ситуацию, Минифраструктуры могло бы сделать, максимум, за месяц. Это дало бы «зеленый свет» для десятков миллионов долларов в портовую отрасль и привело за собой строительство новых комплексов.

Напомним, 10 февраля 2020 года, Офис Генерального прокурора Украины отчитался о том, что прокуратура совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели обыски в Николаевской ОГА в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который находится в акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 гектаров.

Речь идет о о земельном участке, который в 2015 году своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет «Терминал UPSS» для обслуживания порта. Комментируя данную ситуацию, экс-губернатор Вадим Мериков заявил, что инвесторам, которые создают рабочие места в Николаевской области, нужно помогать.

Помимо этого, коллектив морского порта «Терминал UPSS» высказал свою позицию относительно недавних обысков, которые прошли в Николаевской облгосадминистрации по делу о выделении предприятию в аренду земельного участка под размещение объектов портовой инфраструктуры.

25 февраля народные депутаты Украины от партии «Европейская Солидарность» Максим Саврасов и Алексей Гончаренко посетили Николаев и поддержали коллектив морского порта «UPSS Terminals».



