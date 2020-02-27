Служба безопасности Украины блокировала добычу больше 500 тысяч кубических метров гранита, которую организовали чиновники «Укрзалізниці».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Гранит добывался на территории площадью 60 гектаров и продавался частным структурам. По версии следствия злоумышленники нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен.

«Сделку в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзалізниця». Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера громады», — говорится в сообщении.

Незаконная добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств.

Бывшему руководителю производственного подразделения филиала «Центр управления промышленностью» ЧАО «Укрзалізниця» сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

Напомним, ранее премьер Гончарук потребовал, чтобы главы ОГА отчитались о незаконной добыче полезных ископаемых.