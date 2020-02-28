По состоянию на 26 февраля стивидорные компании, работающие в украинских морских портах уже перевалили более 25 миллионов тонн грузов. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Николаев занимает второй место по стране.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Среди портов первенство уверенно держит Южный, портовые операторы которого перевалили 8,86 миллиона тонн грузов. Далее идет Николаев, где стивидоры достигли отметки 4,8 миллиона тонн. В Черноморске показатель перевалки составил более 4,25 миллиона тонн, а в Одессе — более 4 млн тонн. Замыкает ТОП-5 портов по объему перевалки порт Мариуполь, операторы в котором обработали уже более 1 миллион тонн грузов.

По группам грузов лидерство продолжают удерживать хлебные — более 8,7 миллиона тонн и продукция ГМК — более 8,85 миллиона тонн. Замыкают тройку лидеров контейнерные грузы — более 2 миллиона тонн. Рубеж в 1 миллион тонн преодолели также уголь и масло.

Напомним, что порт «Ника-Тера» 23 сентября 2019 года впервые в своей истории с начала календарного года достиг объема перевалки в шесть миллионов тонн.