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Финансовые рынки по всему миру падают шестой день подряд на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса Covid-19 подорвет мировую экономику.
Об этом сообщает Левый берег.
В почти 50 странах мира зафиксировано уже больше 80 тысяч случаев заболевания и более 2800 смертей. Подавляющее большинство заболевших и умерших - в Китае.
По итогам торгов в четверг, 27 февраля, американский индекс Dow Jones упал сразу на 1200 пунктов, потеряв в общей сложности 4,4%; это самое резкое падение по пунктам в истории. Индекс S&P 500 также потерял 4,4%, а Nasdaq - 4,6%. Лондонский FTSE закончил торги на 3,5% ниже, а японский Nikkei упал более чем на 2%.
Недельные потери на рынках в США и Европе стали самыми серьезными с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. Всего же за последние шесть дней акции компаний по всему миру снизились в цене на 3,6 триллиона долларов.
Падение индексов продолжается, пока все новые страны мира вводят меры для борьбы со вспышкой: людям рекомендуют отказаться от путешествий, приостанавливается работа различных предприятий, в магазины приходит намного меньше покупателей.
Напомним, что цены на нефть снижаются пятую сессию подряд, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть.
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Финансовые рынки по всему миру падают шестой день подряд на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса Covid-19 подорвет мировую экономику.
Об этом сообщает Левый берег.
В почти 50 странах мира зафиксировано уже больше 80 тысяч случаев заболевания и более 2800 смертей. Подавляющее большинство заболевших и умерших - в Китае.
По итогам торгов в четверг, 27 февраля, американский индекс Dow Jones упал сразу на 1200 пунктов, потеряв в общей сложности 4,4%; это самое резкое падение по пунктам в истории. Индекс S&P 500 также потерял 4,4%, а Nasdaq - 4,6%. Лондонский FTSE закончил торги на 3,5% ниже, а японский Nikkei упал более чем на 2%.
Недельные потери на рынках в США и Европе стали самыми серьезными с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. Всего же за последние шесть дней акции компаний по всему миру снизились в цене на 3,6 триллиона долларов.
Падение индексов продолжается, пока все новые страны мира вводят меры для борьбы со вспышкой: людям рекомендуют отказаться от путешествий, приостанавливается работа различных предприятий, в магазины приходит намного меньше покупателей.
Напомним, что цены на нефть снижаются пятую сессию подряд, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть.