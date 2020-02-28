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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 1,1 миллион на экспертное обследование лифтов в жилых домах Николаева.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Департамент ЖКХ 26 февраля объявил тендер на экспертное обследование 302 лифтов в Николаеве за 1 миллион 100 тысяч гривен. Срок оказания услуг до 1 ноября 2020 года.
Подрядчик должен ознакомится с эксплуатационной и технической документацией, провести анализ условий эксплуатации, проверить техническое состояние строительной части лифта, техническое состояние металлических конструкций лифта, электрического оборудования и выключателей безопасности лифта. Провести проверку электрического оборудования и выключателей безопасности лифта, а также оформить результаты экспертного обследования в виде Экспертного заключения.
Ранее сообщалось, что в мэрии Николаева пообещали отремонтировать аварийный дом по улице Гонгадзе за 7 месяцев и предложили жильцам отселиться в общежитие.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 1,1 миллион на экспертное обследование лифтов в жилых домах Николаева.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Департамент ЖКХ 26 февраля объявил тендер на экспертное обследование 302 лифтов в Николаеве за 1 миллион 100 тысяч гривен. Срок оказания услуг до 1 ноября 2020 года.
Подрядчик должен ознакомится с эксплуатационной и технической документацией, провести анализ условий эксплуатации, проверить техническое состояние строительной части лифта, техническое состояние металлических конструкций лифта, электрического оборудования и выключателей безопасности лифта. Провести проверку электрического оборудования и выключателей безопасности лифта, а также оформить результаты экспертного обследования в виде Экспертного заключения.
Ранее сообщалось, что в мэрии Николаева пообещали отремонтировать аварийный дом по улице Гонгадзе за 7 месяцев и предложили жильцам отселиться в общежитие.