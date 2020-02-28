Управление Российской гвардии по Новосибирской области планирует закупить к 9 мая наклейки с надписью «На Берлин» для своих служебных автомобилей.

Об этом сообщает российское издание «Открытые медиа»

Журналисты издания обнаружили наклейки в перечне запчастей и аксессуаров в технической документации к аукциону на обслуживание автомобилей и спецтехники службы.

Аукцион был объявлен управлением 28 февраля, начальная цена контракта составляет 800 тысяч рублей. Наклейка к 9 мая «На Берлин» должна стоить не дороже 436 рублей, указано в документации аукциона.

Согласно документам, подрядчик должен будет обслуживать несколько десятков моделей автотранспорта.

Кроме грузового транспорта и спецтехники национальной гвардии, в списке есть и легковые автомобили. Среди них автомобили немецких марок: например, пикап Volkswagen 2H Amarok и минивэн Volkswagen Multivan.

Издание указывает, что аукцион проходит «в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения».

Помимо наклейки «На Берлин» в перечне аксессуаров специалисты Росгвардии указали также наклейку с флагом и гербом России и надписью «Пропускать везде», а также наклейку со знаком туфельки в красном треугольнике.

Документация утверждена начальником новосибирского управления Росгвардии, генерал-майором полиции Василием Шушаковым. Аукцион проводится «в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения», говорится в его описании.

Специалист, ответственный за размещение этой закупки, затруднился объяснить появление наклейки «На Берлин» в технической документации.

«Я ничего такого не размещал», — заявил он.

Официальный представитель Росгвардии Василий Грибакин пообещал «Открытым медиа» изучить ситуацию.



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