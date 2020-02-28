Студентам некоторых украинских вузов задерживают стипендию на месяц.Это связано с особенностями бюджетного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что студенты, которым не пришла стипендия в феврале, получат ее в марте.

— Минфин сейчас утверждает десятки паспортов бюджетных программ на 2020 год, среди которых и паспорт с выплат стипендий. Поэтому студентам, которые обычно получают выплаты после 17 числа, деньги за февраль поступят позже. Это связано с особенностями бюджетного законодательства, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что такая ситуация касается только тех заведений, где начисление стипендии осуществляется после 17 числа каждого месяца. В остальных вузах все выплаты состоялись своевременно.

— Безусловно, любые задержки обязательных выплат, в частности академических или социальных стипендий, являются неприемлемыми, поэтому мы надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса, - сообщает МОН.

Ранее сообщалось, что в этом году украинским студентам не планируют повышать размер стипендий. В то же время такое повышение может произойти только в случае уменьшения количества студентов, которые их получают.